Mersin'de Alışveriş Merkezi Önünde Kadınlar Arasında Kavga

Mersin'de Alışveriş Merkezi Önünde Kadınlar Arasında Kavga
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Mersin'de Forum Alışveriş Merkezi önünde, iki kadın grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınlardan biri yere düşerken, güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Mersin'de bulunan Forum Alış Veriş Merkezi önünde, kadınlardan oluşan iki grubun tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Forum AVM'nin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kadın yere düştü, o sırada 3 kadın ise tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Güvenlik görevlileri ile polis kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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