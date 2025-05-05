Mersin'de Akülü Araca Çarpan Otomobil Kazası Kamerada

Mersin'de akülü araçla yola çıkan çocuğa bir otomobil çarptı. Ucuz atlatılan kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akülü araca binen çocuk yola çıktı. O sırada dönüş yapıp yola giren bir otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü araç ileri fırlarken, kaza ucuz atlatıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MERSİN