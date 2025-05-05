Mersin'de Akülü Araca Çarpan Otomobil Kazası Kamerada
Mersin'de akülü aracıyla yola çıkan bir çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ucuz atlattı ve kaza anı kameraya yansıdı.
Mersin'de akülü araçla yola çıkan çocuğa bir otomobil çarptı. Ucuz atlatılan kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akülü araca binen çocuk yola çıktı. O sırada dönüş yapıp yola giren bir otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü araç ileri fırlarken, kaza ucuz atlatıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa