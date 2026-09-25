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Mersin'de 79 yıl 9 ay hapis cezası alan firari hükümlü cezaevine teslim edildi

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Mersin'de 79 yıl 9 ay hapis cezası alan firari hükümlü cezaevine teslim edildi
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Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçlarından 79 yıl 9 ay hapis cezası alan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi. Jandarma, Yenişehir Barbaros Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi; adreste yapılan aramada 84 sentetik ecza ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü adli işlemlerinin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, 3 ayrı 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan toplam 54 yıl 9 ay 20 gün, 'kasten öldürme' suçundan ise 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kırmızı bülten ile İnterpol tarafından aranan M.V.'yi takibe aldı. Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde tespit edilen adrese şafak vakti baskın yapan ekipler şahsı yakaladı. Adreste yapılan aramada 84 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Silahlı yağma suçundan da devam eden dosyasının bulunduğunu öğrenilen M.V. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede işlemleri yapılarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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