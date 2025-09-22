Mersin'de 615 Aranan Kişi Yakalandı

Mersin'de son 1 haftada yapılan denetimlerde, çeşitli suçlarından haklarına aranması bulunan 615 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısında, il genelinde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda verilen bilgilere göre, 15- 21 Eylül 2025 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 615 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik denetimlerinde ise 125 bin 364 aracın kontrol edildiği, bin 606 aracın trafikten men edildiği ve 651 ticari taksinin denetlendiği bildirildi.

Ayrıca, 'düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması' kapsamında bin 815 kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamalarda yakalanan 3 yabancı uyruklu kişi, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Mersin Valisi Atilla Toros, kentte huzur ve güven ortamının korunması için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirtti. - MERSİN