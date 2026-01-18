Haberler

Mersin'de 335 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 335 kilogram kaçak tütün ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, kaçak tütünü piyasaya sürmeye çalışırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 2 şahsın ellerinde bulunan kaçak tütünü piyasaya süreceği yönünde istihbarat alan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 335 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütüne el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
