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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 760 Ecstasy Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 760 Ecstasy Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
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Mersin’in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 760 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 760 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3 bin 760 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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