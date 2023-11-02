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Mersin'de 2,5 Ton Sahte Temizlik Malzemesi Ele Geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, evinde 2,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Erdemli Belediyesi zabıtası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte temizlik malzemesi üretimi için atölyeye dönüştürülen Alata Mahallesi'ndeki müstakil evde arama yaptı. Adreste şişe ile varillere doldurulmuş 2,5 ton sıvı sabun ve deterjan ele geçirildi. Polis, yabancı uyruklu şüpheli A.Y'yi gözaltına aldı. Ele geçirilen sahte ürünlerin imha edileceği belirtildi.