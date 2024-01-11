Mersin'de 17,4 milyon liralık elektronik eşya yakalandı

MERSIN - Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ilinde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, 17 milyon 437 bin Türk Lirası değerinde "oto teyp" ve "hoparlör" cinsi eşya ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk analizleri doğrultusunda; Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi muhteviyatı "oto teyp ve hoparlör" cinsi eşyaların yüklü olduğu konteyner, riskli değerlendirilerek, x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine, konteyner, arama hangarına yönlendirilerek, detaylı kontrollere tabi tutuldu. Kontrol aşamasında, eşyanın kıymeti konusunda şüphe duyulması olması üzerine, ekipler tarafından eşyanın birim kıymeti yönünden araştırma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, beyanname muhteviyatı "oto teyp ve hoparlör" eşyaların toplam kıymetleri arasındaki faturadan kaynaklı farkın 236.578 USD olduğu, istatistiki kıymetten esaslı 5 milyon 664 bin Türk Lirası kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığından konuya ilişkin alınan talimat doğrultusunda, gümrüklenmiş değeri 17 milyon 437 bin Türk Lirası olan, 3.191 adet "oto teyp" ve 6.070 adet "hoparlör" cinsi eşyaya el konuldu. Şüpheliler hakkında ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı.