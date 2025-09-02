Mersin'de 16 Yaşındaki Hiranur Silahla Vurularak Öldürüldü

Mersin'de 16 Yaşındaki Hiranur Silahla Vurularak Öldürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur, park halindeki bir otomobilde vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı ve adli tahkikat devam ediyor.

Mersin Valiliği ateşi silahla vurularak öldürülen 16 yaşındaki Hiranur'la ilgili açıklama yayınlayarak, şüphelilerin gözaltında olduğunu bildirdi.

Olay, önceki akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur A., park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Polis, şaka amaçlı boş zannederek tetiğe bastığında tabancanın ateş aldığını iddia eden Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, dün cenazesi defnedilen Hiranur'un yakınları, şüpheli H.A.Ş.'nin evinin bulunduğu adrese giderek bir süre slogan atıp tepki göstermiş, kalabalık daha sonra polisin uyarılarıyla bölgeden uzaklaşmıştı. Soruşturma devam ederken olayla ilgili valilik tarafından açıklama yapıldı.

"Adli tahkikat devam etmektedir"

Valilik açıklamasında: " 31.08.2025 tarihinde saat 23.50 sıralarında Mersin Şehir Hastanesine H.A.Ş. tarafından getirilen 16 yaşındaki H.A.'nın ateşli silahla yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma kapsamında hayatını kaybeden H.A.'nın yanında olan, H.A.Ş., N.Ç. ve M.Z. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatız tabanca ele geçirilmiştir.Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden H.A.'ya Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
