Mersin'de 13 Yaşındaki Çocuk Av Tüfeğiyle Şakalaşırken Yaralandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, arkadaşı ile av tüfeğiyle şakalaşırken kafasından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Tarsus'a bağlı Körmenlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki M.A.B. elindeki av tüfeği ile aynı yaştaki arkadaşı C.C.S. ile şakalaştığı sırada tüfek aniden ateş aldı. Bu sırada av tüfeğinden çıkan saçma C.C.S.'nin kafasına isabet etti. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. C.C.S'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN