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Mersin'de 10 katlı apartmanda yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Mersin'de 10 katlı apartmanda yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
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Mersin Erdemli'de 10 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumandan etkilenen 2'si kadın 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü, soruşturma sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 2'si kadın 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Merkez Mahallesi Şehit Öğretmen İbrahim Öztürk Sokak'ta bulunan 10 katlı Emin Dölek Apartmanı'nın ikinci katında yaşandı. 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yandan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken diğer taraftan polis ekipleri de binayı tahliye etti. İtfaiyenin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binadaki yoğun dumandan etkilenen 2'si kadın olmak üzere 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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