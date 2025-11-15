Haberler

Mersin'de 1 Milyon Değerinde Altın ve Ziynet Eşyası Çalındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus'taki bir sitede 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. Olayla ilgili polis, yüzlerini kapatan 3 şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sitede 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. Polis, binaya girip, çıkarken yüzlerini kapatan 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4'üncü katta oturan M.Y. adlı kişi ailesi ile birlikte dün sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve gelen M.Y. evinin dağınık olduğunu, evde bulunan 1 milyon değerinde altın ziynet eşyasının bulunmadığını gördü. M.Y. hemen polisi aradı. Eve gelen polis ekipleri evde gerekli çalışmasını yaptı.

Polis, hırsızlık yaşandığı gün sitenin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde 1'i çocuk 3 kişinin yüzlerini kapatarak girip çıkması yansıdı.

Görüntülerdeki şüpheli hareketler nedeniyle polis yüzlerini kapatarak giren kişilerin kimliklerini tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar

Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.