Mersin'de 1 Milyon Değerinde Altın ve Ziynet Eşyası Çalındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sitede 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. Polis, binaya girip, çıkarken yüzlerini kapatan 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4'üncü katta oturan M.Y. adlı kişi ailesi ile birlikte dün sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve gelen M.Y. evinin dağınık olduğunu, evde bulunan 1 milyon değerinde altın ziynet eşyasının bulunmadığını gördü. M.Y. hemen polisi aradı. Eve gelen polis ekipleri evde gerekli çalışmasını yaptı.

Polis, hırsızlık yaşandığı gün sitenin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde 1'i çocuk 3 kişinin yüzlerini kapatarak girip çıkması yansıdı.

Görüntülerdeki şüpheli hareketler nedeniyle polis yüzlerini kapatarak giren kişilerin kimliklerini tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN