Mersin Barosu'ndan Narkotik Şubesine Gece Avukat Atama Yasağı

Mersin Barosu'ndan Narkotik Şubesine Gece Avukat Atama Yasağı
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Mersin Barosu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gece saatlerinde avukat atamayı durdurdu. Baronun açıklamasına göre, bu karar meslektaşlarına yönelik olumsuz tutum ve davranışlar nedeniyle alındı.

Mersin Barosu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne geceleri avukat atamayı durduran bir açıklama yayımladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmasını sürdürürken, barodan gelen karar dikkat çekti. Baronun aldığı kararda CMK atama sisteminin saat 23.00 ile 06.00 arasında sadece Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kapatıldığı belirtildi.

Baronun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mersin Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünün meslaktaşlarımıza karşı olumsuz tutum ve davranışlar nedeniyle ikinci bir karara kadar CMK atama sistemi saat: 23.00 ile 06.00 arasında sadece Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kapatılmıştır. Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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