Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakan Soylu, aşırı hız ve dikkatsizliğin büyük acılara neden olabileceğini belirterek, trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." - MERSİN