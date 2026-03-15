Sentetik haplarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Sentetik haplarla yakalanan şüpheli tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde yapılan bir narkotik operasyonunda, 489 adet sentetik ecza hapıyla yakalanan M.B.Ç. isimli şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde 489 adet sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde narkotik polisi çalışma yaptı. Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma sırasında şüpheli M.B.Ç.'yi durdurdu. Şüphelinin motosikletinde arama yapan ekipler, 489 adet özel izne tabi sentetik ecza hapı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği Anamur Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
