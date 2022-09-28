500 polisin katıldığı terör operasyonunda, 18 Mersin Belediyesi çalışanı gözaltına alındı

Mersin'de 500 polisin katılımı ile terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 30 kişi için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 18 kişinin Mersin Belediyesi'nde personel olarak çalıştığı belirlenirken gözaltına alınan şahıslar arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'inde olduğu aktarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla, 18'i Büyükşehir Belediye personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BASIN YAYIN DAİRE BAŞKANI GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 500 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hava destekli, özel harekat polislerinin de katılımı ile gerçekleştirilen operasyonlarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği bildirildi.