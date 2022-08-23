Mersin 3. sayfa haberi: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin'de 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı üzerinde Muğdat Camii ışıklarında meydana geldi. Kazadan sonra kaçan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 EFM 375 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve ışıklardan dönüş yapan Basri Yılmaz idaresindeki 31 APH 41 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürüklenen otomobiller, kaldırıma çarparak durdu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazada yaralanan Basri Yılmaz, Eriban Şimşek, Coşkun Arpacı, Bektaş Arpacı ile Meryem Arpacı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Meryem Arpacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN