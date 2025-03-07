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Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'a otobanda saldırı

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Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, otobanda ailesiyle birlikte seyir halindeyken başka bir aracın saldırısına uğradıklarını duyurdu. Bakır, geçen hafta da evinin önünde silahla ateş edildiğini de hatırlattı.

Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, otobanda ailesiyle bir başka aracın saldırısına uğradı.

Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otobanda ailesi ile seyir halindeyken bir başka aracın saldırısına uğradığını açıkladı.

SALDIRIYI BU İFADELERLE DUYURDU

Paylaşımında, "İstanbul'dan Ankara'ya otobanda giderken, Kaynaşlı'ya gelmeden, şahıs önce aracımızı trafikte taciz etti" diyen Bakır, "Sonra eşim yol verince aracını bilerek büyük bir hızla önce sol yapıp ivme kazanıp tekrardan sağ yaparak üstümüze kırıp büyük bir kuvvetle bize çarptı. Hakkımda silahlı yakın koruma kararı var. Ancak İçişleri Bakanlığı uygulamıyor. Biz kamuya mal olmuş insanlarız. Cumartesi de evimizin dibinde 2 el korkutma amaçlı kurşun atıldı. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI"

Bakır daha sonra yaptığı paylaşımda saldırının ardından şüphelinin yakalandığını belirterek "Şahsın çok sayıda sabıkası çıktı" dedi.

Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'a otobanda saldırı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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