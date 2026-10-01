Haberler

Meriç’te kooperatife ait biçerdöver yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meriç’te kooperatife ait biçerdöver yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde kooperatife ait biçerdöver yandı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde kooperatife ait biçerdöver yandı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi'ne ait biçerdöver henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Aracın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, biçerdöverin köyün ortak malı ve çiftçilerin emeği olduğu vurgulanarak, yaşanan olayın büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılarak sorumluların tespit edilmesi talep edilerek, "Köyün malı, hepimizin malıdır. Bir kişinin değil, bütün Büyükaltıağaç'ın emeğidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama

Fener'in yıldızını el üstünde tutuyor: Onun için İstanbul'a gittim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmit'teki kafe kavgasında iki kardeşin vurulduğu anlar kamerada! Görüntüler dava dosyasına girdi

Kül tablasıyla başladı, kurşunla bitti! O anlar kamerada
Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Aynı binaya giren 7 kadın kabusu yaşadı!
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt

Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız

Ziraat Bankası'ndan olay yaratan iddialara net yanıt
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu

20 yıl önce tek tek diktiler! Bugün görenler inanamıyor
Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısında: Ağlayarak savunma yaptı

İlk kez hakim karşısına çıktı: Güllü’nün kızı ağlayarak savunma yaptı

Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı

Öldürmeyen Allah öldürmüyor! 2 doz zehirli iğneye rağmen hayatta kaldı