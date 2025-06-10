Meriç Nehri'ndeki Adacıkta Yangın

Meriç Nehri'ndeki Adacıkta Yangın
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Edirne'de Meriç Nehri civarındaki adacığa atılan çöpler nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ve köy halkı yangını söndürmek için uzun süre mücadele etti. Vatandaşlar, yetkililerin önlem alması gerektiğini vurguladı.

Meriç Nehri civarındaki adacığa atılan çöplerden yangın çıktı

EDİRNE - Edirne'de Meriç Nehri kenarında bulunan adacığa atılan çöplerden dolayı yangın çıktı.

Edirne merkeze bağlı Doyran köyünün yakınlarında bulunan nehir kenarındaki Adacıkta biriken çöplerden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine İl Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, köy halkı ve ekiplerin saatlerce mücadelesi sonucu söndürüldü.

Köy halkı, bilinçsizce adacığa atılan çöplerin biriktiğini ve yetkililerin daha büyük yangınlar çıkamaması için önlem alması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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