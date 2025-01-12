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Menteşe-Yatağan Karayolunda TIR Kazası

Menteşe-Yatağan Karayolunda TIR Kazası
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Menteşe-Yatağan karayolu üzerinde mermer blok taşıyan TIR'ın dorsesi devrildi. Kazada sürücü yaralanmadı, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Menteşe- Yatağan karayolu üzerinde mermer blok taşıyan TIR'ın dorsesi devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Menteşe-Yatağan karayolu üzerinde seyreden 48 AKF 422 plakalı TIR seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayoluna devrildi. Mermer blok bulunan TIR'ın dorsesindeki blok mermer kaza sonrası karayoluna savruldu.

Bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, sürücüsünün kazada yara almadığı öğrenildi. Kaza sonrası karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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