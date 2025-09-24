Menteşe'de Motorundan Duman Çıkan Araçta Paniğe Neden Oldu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir aracın motor kısmından duman çıkması, çevredeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri hemen müdahale etti ve olası bir yangını önledi.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtan çıkan dumanı kontrol altına alarak muhtemel bir yangını önledi. - MUĞLA
