Menteşe'de Motorundan Duman Çıkan Araçta Paniğe Neden Oldu

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir aracın motor kısmından duman çıkması, çevredeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri hemen müdahale etti ve olası bir yangını önledi.

Menteşe Uğur Mumcu Bulvarı'nda motor kısmından duman çıkan araca itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay, çevrede bulunan vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir aracın motor kısmından duman yükselmesi paniğe neden oldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtan çıkan dumanı kontrol altına alarak muhtemel bir yangını önledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
