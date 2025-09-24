Menteşe'de Motorundan Duman Çıkan Araçta Paniğe Neden Oldu

Menteşe Uğur Mumcu Bulvarı'nda motor kısmından duman çıkan araca itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay, çevrede bulunan vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtan çıkan dumanı kontrol altına alarak muhtemel bir yangını önledi. - MUĞLA