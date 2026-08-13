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Kozağaç'ta makilik alanda yangın kontrol altına alındı

Kozağaç'ta makilik alanda yangın kontrol altına alındı
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Koçpınar mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. Kozağaç Barajı'nın üst kısmında başlayan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan orman ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi Koçpınar mevkiinde yangın çıktı. Kozağaç Barajı'nın üst kısmında başlayan yangın sonrası 112Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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