Memurlar Kulübü Derneği'nde kumar oynarken yakalandılar

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Memurlar Derneği Lokali'nde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine gelen ihbar üzerine İsmetpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Memurlar Kulübü Derneği'nde denetim yapıldı. Denetimde H.H., M.B., A.Ö., L.S.'nin oturduğu masa üzerinde paralar ve iki adet zar olduğu tespit edildi. 4 kişiye toplam 16 bin 220 TL idari para cezası uygulanırken, derneğin yönetim kurulu başkanı M.K.G. kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK