Haberler

Meksika'da Uyuşturucu Karteli Üyeleriyle Çatışma: 13 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 13 uyuşturucu karteli üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışma sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli ile kurtarılan 9 kişi hakkında detaylar paylaşıldı.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde güvenlik güçleriyle çatışan 13 uyuşturucu karteli üyesi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu karteli üyeleri, devriye gezen güvenlik güçlerine ateş açtı. Yetkililerin bildirdiğine göre, Meksika askerlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 13 kartel üyesi hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Guasave şehrinde çatışmanın ardından 4 şüphelinin gözaltına alındığını ve çete tarafından kaçırılan 9 kişinin kurtarıldığını belirtti. Harfuch, "Çatışmanın ardından güvenlik güçleri 7 araç, yüksek kalibreli silahlar ve ekipman ele geçirdi" dedi.

Şiddet olaylarında en az bin 700 kişi öldü

Son bir yılda eyalet, Sinaloa Karteli içindeki farklı grupları arasındaki çatışmalar ve güvenlik güçlerinin bölgeyi geri kazanma girişimleri nedeniyle yoğun bir şiddet dalgasına sahne oldu. Şiddet olaylarında 57'si çocuk en az bin 700 kişi öldü ve yaklaşık 2 bin kişi kayıp ilan edildi.

El Mayo'nun yakalanmasıyla kartel ikiye bölündü

Kartelin iç savaşı, geleneksel liderlerinden Ismael "El Mayo" Zambada'nın geçtiğimiz yıl Temmuz ayında eski ortağı Joaqun "El Chapo" Guzmn'ın oğullarından biri tarafından ihanete uğrayarak yakalanması ve ABD'ye teslim edilmesiyle başladı. Zambada'nın yakalanmasının ardından, kartel, "El Chapo'nun oğullarının kontrol ettiği Los Chapitos" ve "El Mayo'ya sadık kalan eski korumalar, yerel liderler ve silahlı gruplar" olarak ikiye bölündü. - SİNALOA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.