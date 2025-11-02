Haberler

Meksika'da Süpermarkette Patlama: 23 Ölü, 11 Yaralı

Güncelleme:
Meksika'nın Sonora eyaletinde bir süpermarkette meydana gelen patlamada en az 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yetkililer olayın nedenini araştırıyor ve gerekli destek sağlanıyor.

Meksika'nın Sonora eyaletinde bir süpermarkette meydana gelen patlamada en az 23 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Meksika'nın Sonora eyaletinde patlama meydana geldi. Hermosillo şehrindeki Waldo's Süpermarket'te bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu en az 23 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Yerel güvenlik yetkilileri, sivil halka yönelik bir "saldırı" veya "şiddet eylemi ile ilgili bir olay" ihtimalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Sonora Valisi Alfonso Durazo paylaştığı video mesajda, "ölenlerin bir kısmının reşit olmadığını ve hayatta kalanların Hermosillo'daki hastanelerde tedavi gördüğünü" söyledi. Durazo, "Olayın nedenlerini belirlemek ve sorumluları tespit etmek için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlattım. Hiç kimse bu acıyı tek başına yaşamayacak. İlk andan itibaren, acil durum, güvenlik ve sağlık hizmetleri büyük bir profesyonellik ve bağlılıkla durumu kontrol altına aldı ve hayatları kurtardı" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başsağlığı dileğinde bulunarak, "Gerekli desteği sağlamak için Sonora Valisi Alfonso Durazo ile iletişim halindeyim. İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez'e, ailelere ve yaralılara yardımcı olacak bir destek ekibi göndermesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Meksika medyası, patlamanın dün yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleştiğini ve çevredeki iş yerlerinin yangının yayılmasını önlemek için kapılarını kapattığını bildirdi. - MEXİCO CİTY

Haberler.com
