Meksika'da oyuncağının peşinden koşan çocuk aracın altında kaldı

Meksika'da evinin önünde oynarken oyuncağının peşinden koşan 3 yaşındaki çocuk, geri geri gelen bir araç tarafından ezildi. Görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansırken, çocuğun kolunda kırık ve akciğerlerinde hasar oluştuğu tespit edildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Angel isimli çocuk, oyuncağının peşinden koşarken aracın altında kaldı.

ARABANIN ALTINDA EZİLDİ

Kaza anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği olayda, oyuncağını almak için koşan küçük çocuğun geri geri gelen beyaz araba tarafından ezildiği, aracın sürücüsünün ise durumu fark ettikten sonra durduğu görüldü.

KOLUNDA KIRIK, AKCİĞERLERİNDE HASAR VAR

Tekerleğin altında kalan çocuk, olay yerine gelen yakınları tarafından araç itilerek kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen çocuğun kolunda kırık ve akciğerlerinde hasar oluştuğu tespit edildi. Savcılık, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.