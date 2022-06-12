Meksika'da kayıp göçmenler bulundu: 1 ölü - Haberler

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Meksika'da kayıp göçmenler bulundu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Meksika'da kayıp göçmenler bulundu: 1 ölü

Meksika'nın ABD sınırında günlerdir kayıp olan göçmenlerin bulunmasının ardından aralarında 1 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meksika'nın ABD sınırında günlerdir kayıp olan göçmenlerin bulunmasının ardından aralarında 1 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) ABD ile sınır komşusu olan Coahuila eyaletinin Ciudad Acuna kenti yakınlarında günlerdir kayıp olan 20 göçmenden 10'una ulaşıldığını bildirdi. Yetkililer, 4 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunabilen 10 göçmenin aralarında bir çocuğun sıcağa ve susuzluğa dayanamayarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Meksika'nın Guerrero eyaletinden 20 kişi olarak yola çıktıkları bildirilen göçmen grubu arasından 10 kişinin ise ABD'ye geçmeyi başardığı ifade edilirken, diğer 10 kişinin sınırı geçmek için bir rehber tuttuklarını ancak rehberin onları sıcak ve kurak arazide bırakıp kaçtığı belirtildi. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Coahuila Sonora 3. Sayfa Haberler

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