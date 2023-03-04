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Meksika'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü

3. Sayfa Haberleri

- Meksika'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü Meksika'da iki aracın kafa kafaya çarpışması nedeniyle meydana gelen kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

- Meksika'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'da iki aracın kafa kafaya çarpışması nedeniyle meydana gelen kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Coahuila eyaletinde yer alan Piedras Negras ile Acuna şehirleri arasındaki karayolunda yaşanan kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlar adeta hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı inceleme sonucunda 3'ü çocuk toplam 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve olaydan sağ kurtulan olmadığı tespit edildi. Kurtarma ekipleri hurdaya dönen araçların kaldırılması için çalışırken hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsilerinin yapılması amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildi.

Coahuila Eyaleti Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Coahuila Tragger Sonora 3. Sayfa Güncel Haberler

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