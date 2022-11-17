Meksika'da helikopter kazası: 5 ölüAguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Mendoza hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri - Meksika'da helikopter kazası: 5 ölü Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Mendoza hayatını kaybetti Meksika'nın kuzeyinde meydana gelen helikopter kazasında aralarında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. - Meksika'da helikopter kazası: 5 ölü Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Mendoza hayatını kaybetti MEXİCO CİTY - Meksika'nın kuzeyinde meydana gelen helikopter kazasında aralarında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Meksika'nın kuzeyinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı helikopter düştü. Boş bir araziye kafaüstü çakılan helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenler arasında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu öğrenildi. Aguascalientes eyalet Valisi Tere Jimenez, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan, sosyal medya paylaşılan görüntüde, helikopterin düştükten sonra alev aldığı görüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sonora 3. Sayfa Güncel Haberler

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