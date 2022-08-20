- Meksika'da Danielle Fırtınası alarmı

MEXİCO CİTY - Atlas Okyanusu'nda oluşan tropikal hava sisteminin kısa sürede Danielle Fırtınası'na dönüşerek Meksika'ya ulaşacağı bildirildi.

Meksika Körfezi'nde bulunan ve "Tropikal Siklon 4" olarak adlandırılan yağışlı ve rüzgarlı hava sisteminin kısa süre içinde gücünü artırarak Danielle Fırtınası'na dönüşeceği ve bugün akşam saatlerinde Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Matamoros ve San Fernando şehirleri arasında karaya ulaşacağı bildirildi. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, fırtınanın ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Tamaulipas eyaletinde saatte 75 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve yoğun yağışla birlikte karaya çıkacağı bildirildi. Danielle Fırtınası'nın ülkenin Tamaulipas, Puebla ve Veracruz eyaletlerine de yoğun yağış getirmesi beklenirken, Hidalgo ve San Luis Potos eyaletlerinde ise sağanak yağmurlarla etkili olacağı belirtiliyor. Ayrıca Atlas Okyanusu kıyısındaki Tamaulipas ve Veracruz eyaletleri sahillerinde de fırtına sebebiyle boyu 3 metreye kadar ulaşan dalgaların oluşacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer Danielle Fırtınası ile birlikte gelen yağışlı hava sebebiyle bölgede meydana gelebilecek sel, akarsu taşkınları ve toprak kaymalarına karşı vatandaşları uyarırken, bölgedeki deniz ulaşımında da aşırı önlem alınmasını tavsiye etti. Şu anda Meksika Körfezi'nde olan ve saatte 20 kilometre hızla kuzeybatı yönüne doğru ilerlemeye devam eden fırtınanın, Meksika toprakları ile birlikte ABD'nin güneydoğusunda da etkili olacağı belirtiliyor.