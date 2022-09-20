Meksika açıklarındaki depremde bilanço ağırlaşıyor: 2 ölü, 10 yaralıSarsıntıda 200'den fazla binada hasar oluştu

- Meksika açıklarındaki depremde bilanço ağırlaşıyor: 2 ölü, 10 yaralı Sarsıntıda 200'den fazla binada hasar oluştu Meksika'nın Michoacan eyaleti açıklarında dün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

- Meksika açıklarındaki depremde bilanço ağırlaşıyor: 2 ölü, 10 yaralı

Sarsıntıda 200'den fazla binada hasar oluştu

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Michoacan eyaleti açıklarında dün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle 200'den fazla binada da hasar meydana geldi.

Meksika'da dün yerel saatle 13.05 sıralarında Michoacan eyaleti açıklarındaki Büyük Okyanus'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor. Meksika Sivil Koruma Ajansı Başkanı Laura Velazquez tarafından yapılan açıklamaca, can kaybının 2'ye yükseldiği belirtildi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle 10 kişi yaralanırken, 200'den fazla binada da hasar meydana geldi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Colima eyaletine bağlı Manzanillo'daki bir alışveriş merkezinde duvarın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Obrador'un depremden en çok etkilenen eyaletlerin valileriyle, özellikle Colima ve Michoacan'daki yetkililerle temas halinde olduğu belirtilmişti.

Deprem, ülke genelinde düzenlenen Ulusal Deprem Tatbikatı'ndan yaklaşık 45 dakika sonra meydana gelmiş, başkent Mexico City'de de güçlü bir sarsıntı hissedilirken, deprem alarmları devreye girmişti.