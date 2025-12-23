Mekke'de ring otobüsü Mahbes'ül Cin'de Türk kafilesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde kontrolünü kaybeden bir ring otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarptı. Kazada 1 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, 2 Türk umreci yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişinde, otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Türk umreci kafilesine çarptı. Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden bir otobüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması sonucu Sakaryalı Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastanede tedavi altına alındı. Suudi yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Türkiye Cidde Konsolosluğu yetkilileri, olayın ardından derhal harekete geçildiğini, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığını ve ailelerle irtibat sağlandığını bildirdi. - MEKKE