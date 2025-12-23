Haberler

Mekke'de ring otobüsü Mahbes'ül Cin'de Türk kafilesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mekke'de ring otobüsü Mahbes'ül Cin'de Türk kafilesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde bir ring otobüsü, karşıya geçmeye çalışan Türk umreci kafilesine çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde kontrolünü kaybeden bir ring otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarptı. Kazada 1 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, 2 Türk umreci yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişinde, otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Türk umreci kafilesine çarptı. Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden bir otobüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması sonucu Sakaryalı Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastanede tedavi altına alındı. Suudi yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Türkiye Cidde Konsolosluğu yetkilileri, olayın ardından derhal harekete geçildiğini, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığını ve ailelerle irtibat sağlandığını bildirdi. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Kurdukları tuzağa bakın! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli

Kurdukları tuzak akıl almaz! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
title