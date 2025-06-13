Mehmet Altunkaya'nın Profesörlük Kadrosu İptal Edildi

Mehmet Altunkaya'nın Profesörlük Kadrosu İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi eski rektör yardımcısı Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosu, sahte belge ve intihal iddiaları üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından iptal edildi. Yapılan incelemede belgelerin sahte olduğu ve Altunkaya'nın akademik unvanı hak etmediği tespit edildi.

Akdeniz Üniversitesi eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi eski dekanı Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosunun, sahte belge ve intihal iddiaları üzerine yürütülen inceleme sonucu iptal edilmesi yönündeki karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onaylandı.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2015-2023 yılları arasında dekan olarak görev yapan, üniversitenin eski rektör yardımcısı Mehmet Altunkaya hakkında sahte belge düzenlediği ve akademik unvanları şartları sağlamadan aldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma sonucunda alınan iptal kararı, Yükseköğretim Kurulu tarafından da uygun bulundu.

Altunkaya hakkında, profesörlük unvanını hak etmediği ve idareyi sahte belge ile yanılttığı yönünde yapılan şikayet üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyetinin yaptığı incelemede, şikayete konu iddiaların doğru olduğu belirlendi.

Bilirkişi raporunun ardından, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosu iptal edilerek, doçentlik kadrosuna düşürülmesi kararı alındı. Bu karar, onay için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.

YÖK Yürütme Kurulu tarafından yapılan toplantıda da profesörlük kadrosuna atanma işleminin geri alınması kararı uygun bulundu. YÖK'ten çıkan kararda ayrıca, Altunkaya'nın doçent olarak atanmasına yönelik Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu teklifinin de uygun görüldüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.