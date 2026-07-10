"Mehmet Akif Suç Örgütü" ile ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Mehmet Akif Suç Örgütü"ne yönelik hazırlanan ve örgüt lideri olarak tanımlanan Mehmet Akif Ersoy'un 286 yıla kadar hapsi istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mehmet Akif Suç Örgütü'ne yönelik iddianame hazırlanmış ve değerlendirme yapılması için İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa yeniden yollamıştı. Savcılığın yeniden mahkemeye gönderdiği iddianame kabul edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Öte yandan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianamede 'suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı