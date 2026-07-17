'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının görülmesine 10 Eylül'de başlanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mehmet Akif Suç Örgütüne' yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 10 Eylül'de sanıkların yargılanmasına başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mehmet Akif Suç Örgütüne' yönelik iddianame hazırlanmış ve değerlendirme yapılması için İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa yeniden yollamıştı. Savcılığın yeniden mahkemeye gönderdiği iddianame, kabul edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik'in yargılanmasına 10 Eylül'de başlanacak. Yargılama başlamadan önce Mehmet Akif Ersoy'un avukatları tarafından duruşmanın kapalı yapılması için mahkemeye dilekçe sunuldu. Dilekçede "Duruşmalar kural olarak alenidir. Ancak işbu yargılama konusu olay ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde kamu güvenliği, genel ahlak ve tarafların özel hayatının gizliliği hususlarının korunması zorunluluğu doğmuştur. Duruşmanın açık yapılması halinde telafisi imkansız mağduriyetler ve kamu düzeninin bozulması tehlikesi mevcuttur. Bu nedenle, yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve öngörülen istisnai şartların oluşması sebebiyle, duruşmanın tamamının kapalı olarak yapılmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında 'suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı