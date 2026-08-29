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Tahliye vaadiyle dolandırıcılık: 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemede

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Mehmet Akif Ersoy’dan "tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle para talep eden 4 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Mehmet Akif Ersoy'dan "tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle para talep eden 4 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'dan "tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle para talep eden 4 şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok hakkında "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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