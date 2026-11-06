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Meghan Markle'ın babası çocuk istismarı suçlamasıyla Florida'da gözaltına alındı

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Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocuk istismarı içeriği bulundurduğuna yönelik suçlamalar doğrultusunda Florida eyaletinde gözaltına alındı. Operasyonda istismarla bağlantılı olduğu düşünülen 78 materyale el konuldu; Markle'ın hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocuk istismarı içeriği bulundurduğuna yönelik suçlamalar doğrultusunda ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda, çocuk istismarıyla bağlantılı olduğu düşünülen 78 materyale el konulduğu bildirildi.

İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocuk istismarı bulundurduğuna yönelik suçlamalar doğrultusunda ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alındı. ABD basınında yer alan haberlerde, Markle'ın tekerlekli sandalyede, elleri kelepçeli şekilde FBI görevlileri tarafından etrafının sarıldığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı: "İstismarla bağlantılı olduğu düşünülen 78 materyale el konuldu"

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Florida'da bir erkek, çocuk istismarı içeriği bulundurduğuna yönelik suçlamalar doğrultusunda gözaltına alındı. Florida, Lakeland'den 82 yaşındaki Thomas Wayne Markle, çocuk istismarı içeriği bulundurmakla suçlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Markle'ın reşit olmayan kız çocuklarıyla birlikte yer aldığı içerikler saklamakla suçlandığı belirtilen açıklamada, şüphelinin Los Angeles kenti yakınlarında yaklaşık 20 yıldır kiraladığı depoda arama yapıldığı belirtildi. Operasyonda, çocuk istismarıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen toplam 78 materyale el konulduğu kaydedildi.

FBI: "Hiçbir istismarcı güvenli sığınak bulamayacak"

FBI Direktörü Kash Patel, Markle'ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bay Markle, masum çocukları hedef almak ve suç teşkil eden eylemleriyle onların masumiyetini ellerinden almakla suçlanıyor. FBI ajanları ABD Adalet Bakanlığı ile birlikte hareket etti, ekiplerimiz hızla harekete geçerek söz konusu materyalleri tespit etti, yerlerini belirledi ve Bay Markle'ı Florida'da gözaltına aldı" ifadelerini kullandı.

Patel ayrıca, "FBI, masum çocukları korumak için elimizdeki tüm kaynakları kullanacak. Çocukları hedef alan hiçbir istismarcı, bu ülkede veya saklanmaya çalıştığı başka herhangi bir yerde güvenli bir sığınak bulamayacak" dedi.

Markle'ın ilerleyen saatlerde hakim karşısına çıkması beklenirken, Prens Harry ve Düşes Markle henüz duruma ilişkin bir açıklama yapmadı. Düşes geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, 2019 yılının başlarında kendisine gönderilen bir mektupla "rahatsız edici iddialardan" haberdar edildiğini kaydetti.

Thomas Markle ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları daha önce kesin bir dille reddetmiş ve çocuk istismarı görüntülerini bulundurduğuna ilişkin son iddiaları "iğrenç yalanlar" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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