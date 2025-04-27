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Otobüsü kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

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Mecidiyeköy'de otobüsü kaçıran bir yolcu koşarak araca binmek istedi. Şoförün durak harici yolcu alamayacağını belirtmesi üzerine öfkelenen yolcu "Geç kalıyorum" diyerek otobüsün önünü kesti. Uzun süre otobüsün ilerlemesini engelleyen yolcu güçlükle uzaklaştırıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy'de öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre bir yolcu, Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan 336 M sayılı İETT otobüsünü kaçırdı. Duraktan kalkan aracın peşinden koşan yolcu, otobüse binmek istedi.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Şoför, durak harici yolcu alımının yasak olması nedeniyle yolcuyu otobüse almadı. Duruma sinirlenen yolcu, otobüsün önünü kesti ve geç kaldığını belirterek, şoföre hakaretlerde bulundu. Dakikalarca otobüsün önünü keserek ilerleyen öfkeli adam, bir vatandaş tarafından uzaklaştırıldı. Olay bir kaza yaşanmadan son bulurken o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Otobüsü kaçırdı, ortalığı birbirine kattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Otobüs şoförü durak dışında bir yolcuyu almaya kalkar ve o esnada yolcuya başka bir araç çarpar, ayağı kayar yere düşer, durak dışında yine indirip başka araç çarparsa burada suçlu şöför olur. Bayağı ilerledik bu konularda ama arada böyle hanzolar çıkıyor işte.

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