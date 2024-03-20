Mecidiyeköy'de kaza sonrası tartışma: "50 tane dosyam var" diyerek üzerine yürüdü

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de bir araç motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü, "50 tane dosyam var" diyerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Tartışmayı çevredeki vatandaşlar önlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde iftara dakikalar kala meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil, seyir halinde olan 34 EJT 845 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosikletinden inen şahıs, "50 tane dosyam var" diyerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Tartışmayı çevredeki vatandaşlar araya girerek büyümeden sonlandırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.