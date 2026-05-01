Mecidiyeköy'de 1 Mayıs'ta İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi, Gözaltılar Var
İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen bir gruba polis müdahale etti. Uyarılara rağmen dağılmayan grup, sloganlar atarken bazı kişiler gözaltına alındı.
İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy'de toplanan bir grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Çeşitli sloganlar atan gruptaki bazı kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı