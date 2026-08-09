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Mazıdağı'nda Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Mazıdağı'nda Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin köylülerin desteğiyle müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Balpınar köyünde bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesine köylüler de destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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