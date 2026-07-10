Çin'de sel nedeniyle çiftliklerde yetiştirilen 900'den fazla yılan kaçtı

Çin'de etkili olan Maysak Tayfunu nedeniyle meydana gelen selde yılan yetiştirilen çiftliklerden aralarında zehirli yılanların da bulunduğu 900'den fazla yılan kaçtı. Çin genelinde Maysak Tayfunu nedeniyle 38 kişi öldü.

Çin'de etkili olan Maysak Tayfunu birçok noktada sellere neden oldu. Guangxi eyaletindeki Hengzhou şehrinde iki barajın taşması sonucu çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Bölgeyi vuran selde yılan yetiştirilen çiftliklerden aralarında zehirli yılanların da bulunduğu 900'den fazla yılan kaçtı. Yılan tarafından sokulan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Hengzhou'daki hastanelerde panzehir stokları artırıldı. Yılan sokması nedeniyle hastanede tedavi altında olan bir mağdur, "Yüzlerce yılan aynı anda kaçtı. Ben en az beş ya da altı tanesini gördüm" dedi.

Yetkililer, kaçan yılanların evlere, merdiven boşluklarına, bina köşelerine ve nehir kıyılarına sığınabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan yılanlara müdahale etmemelerini istedi. Eyalette, 130 bin kişi tahliye edildi. Bölge halkının yılanları yakalamaya çalıştığı anlar ise çevredekiler tarafından kaydedildi.

Ülke genelinde 38 kişi öldü

Maysak Tayfunu'nun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ülke genelinde 38 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiden haber alınamıyor. Gansu eyaletinde meydana gelen heyelanda 21 kişi, Hubei eyaletinde 11 ve Guangxi eyaletinde ise 6 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde "tüm imkanlarla" kurtarma çalışmalarının yürütülmesi talimatını verdi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı