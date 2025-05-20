Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan 'Bıçak soruşturması' nda takipsizlik kararı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan 'Bıçak soruşturması' nda takipsizlik kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan 'Bıçak soruşturması' nda takipsizlik kararı
Haber Videosu

Kadıköy'deki tarihi bit pazarında alışveriş yaparken bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin dava devam ederken, cinayette kullanılan bıçağın yasak niteliği taşımayan bıçaklardan olduğu belirtildi. Bu nedenle B.B. hakkında 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan takipsizlik kararı verildi.

KADIKÖY'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüne ilişkin dava sürerken, B.B.'nin cinayette kullandığı bıçağa ilişkin de soruşturma yürütüldü. Yapılan kriminal incelemede, bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. B.B. hakkında 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan takipsizlik kararı verildi.

Kadıköy'deki tarihi bit pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan yeni soruşturma yürütüldü. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan bıçakla ilgili İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu kayıtlara geçti.

TAKİPSİZLİK KARARI

Cinayette kullanılan bıçakla ilgili hazırlanan raporda, bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' da belirtilen yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suçun yasal unsurları oluşmadığını belirterek B.B. hakkında takipsizlik kararı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD davasında ara karar
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum

Şampiyonluk sonrası itiraf: Futbolu bırakmayı dört gözle bekliyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti'den iktidara çağrı: Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Dünya devinden Galatasaray taraftarını uyutmayan paylaşım

Galatasaray taraftarını uyutmayan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.