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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edildi

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İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı düzenlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, mezarın tahrip edildiği ve çiçeklerin söküldüğü belirlendi. Mattia Ahmet Minguzzi, daha önce bıçaklanarak öldürülmüştü ve mezarındaki bu tahribat, davanın seyrini etkileyebilir.

İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Polis ekipleri Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptı

İSTANBUL - İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi mezarı tahrip edilip çiçekleri söküldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzipazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı tahrip edildi. Saldırganlar tarafından kabir çevresi tahrip edildi çiçekleri söküldü. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Titizlikle yapılan inceleme sonrası polis ekiplerinin saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışması sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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