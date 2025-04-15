Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesine Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da yakalanmıştı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenerek Ankara'da yakalanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve Ankara'da yakalanarak gözaltına alınan Ç.D., İstanbul'a getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüpheli Ç.D., 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'silahla tehdit' suçlarından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.