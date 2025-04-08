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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız
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İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülen İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, "Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız" ve "Size cehennemi yaşatacağız" gibi tehdit mesajları aldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Cinayetle ilgili davanın ilk duruşması ise 10 Nisan'da görülecek.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki tarihi Salı Pazarı'nda İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

MİNGUZZİ AİLESİ TEHDİT MESAJLARI ALIYOR

Minguzzi Ailesi oğullarını kaybetmenin acısını yaşarken, üstüne neredeyse 2 aydır tehdit mesajları alıyor. Saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız

"AKLINIZA GELEN HER ŞEYİ YAPARIZ"

O mesajlarda şu ifadeler yer alıyor; "Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Size cehennemi yaşatacağız", "Sokağa çıkamayacaksınız", "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız."

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, bu mesajlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, kamu davası açılmasını talep etti. Bu arada bir kişi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefon numarasına ulaştı. Arkadaşının tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini, pişmanlık duyduğunu ve helallik istediğini söyledi. Bu kişinin de tanık olarak dinlenmesi istendi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız

NE OLMUŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.

İLK DURUŞMA 10 NİSAN'DA

Cinayetle ilgili ilk duruşma 10 Nisan'da görülecek. İddianamede sanıkların 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Minguzzi Ailesi, sanıkların cezalarında indirim yapılmamasını istiyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

din iman ahlak Allah korkusu olmayınca, insan dünyanın en canavar yaratığı olabilir.

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Haber Yorumlarımehmet onat:

Devlet anadır babadır. Bu aileye cehennemi yasatacaklara devlet azabı tattirmalı.

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

İki satır yazanı gün ağarmadan evinden alan adalet , bu oe larına işlemez hukuki süreç sürer de sürer alsanıza tehdit edenleri de gün ağarmadan. Allah bu anne babaya sabır versin.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıNeutral Citizen:

Ben ailenin yerinde olsam İtalya devletinden yardım isterdim. Sonuçta adam italyan vatandaşı, eminim Meloni olayı öğrendiğinde kayıtsız kalmaz bizimkiler gibi

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Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıŞaziye Ceyhan:

Erdoğan için 2 satır yazsam gün ağırmadan polis eve gelir! Ama böylelerine hukuki süreç sürer de sürer... bugün ona , yarın sevdiğin kimseye 'ölüm' tehditi yapacak kişiyi alsanıza gün ağırmadan .

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

O mahalleyi kentsel dönüşümde rezerve alan olarak boşaltın daha önce yapılmıştı zaman geçmiş bunlar unutmuş galiba

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Haber YorumlarıZeka Küpü:

katil çocuğun katil ailesi! o katilin bu şekilde olmasının sebebi zaten ailesi! şaşırdık mı hayır? ceza alıcak mı muhtemelen ona da hayır!

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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Havlayan köpek ısırmaz...

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