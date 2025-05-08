Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayetle suçlanan ve henüz 18 yaşını doldurmamış iki çocuğun, saldırıdan dakikalar önce Minguzzi'yi pazarda adım adım izlediği anlar kameralara yansıdı.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. 2 sanığın yargılanması sürerken, olay gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayetle suçlanan ve henüz 18 yaşını doldurmamış iki çocuğun, saldırıdan dakikalar önce Minguzzi'yi pazarda adım adım izlediği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde, Minguzzi'nin kaykay ekipmanı satın almak üzere gittiği bit pazarında tezgahları dolaştığı görüldü. Bu sırada 15 yaşındaki şüpheli B.B.'nin Minguzzi'ye önce sözlü tacizde bulunması, ardından yaşanan kısa tartışma sonrası kurbanını gözden kaybetmemek için pazar yerinde arayışa geçmesi dikkat çekti.

B.B.'nin, Minguzzi'yi yeniden bulduğunda bu kez fiziksel saldırıya geçtiği, çevredeki pazar esnafının ise kavgayı ayırmaya çalıştığı o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.