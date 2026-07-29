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MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı Sarıyer’deki evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı Sarıyer’deki evinde ölü bulundu
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Bir televizyonda yayınlanan yemek yarışmasında 2021 yılında şampiyon olan ve ‘Kızıl sakal’ olarak tanınan Eren Kaşıkçı, Sarıyer’deki evinde ölü bulundu.

Bir televizyonda yayınlanan yemek yarışmasında 2021 yılında şampiyon olan ve 'Kızıl sakal' olarak tanınan Eren Kaşıkçı, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu.

2021 yılındaki MasterChef yarışmasında şampiyon olan Eren Kaşıkçı'dan yakınları dünden beri haber alamadı. Tek başına yaşadığı eve ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaşıkçı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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