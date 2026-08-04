Haberler

Maskeli Saldırgan Kooperatifin Camlarını Kırdı

Maskeli Saldırgan Kooperatifin Camlarını Kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da gece saatlerinde S.S. Yiğit Karayolları Yük Taşıma Kooperatifi'nin bahçesine giren maskeli bir saldırgan, beyzbol sopasıyla pencerelerin camlarını kırdıktan sonra kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kooperatif başkanı Şükrü Kaybandıoğlu durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu. Soruşturma sürüyor.

Kastamonu'da gece saatlerinde kooperatifin bahçesine giren maskeli saldırgan, elindeki beyzbol sopasıyla pencerenin camlarını kırdıktan sonra kaçtı. Beyzbollu maskeli saldırgan o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kastamonu-Ankara kara yolu üzerinde Budamış Mahallesi'nde bulunan S.S. Yiğit Karayolları Yük Taşıma Kooperatifi'nin kimliği belirsiz bir kişi tarafından pencereleri kırıldı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Kooperatif Başkanı Şükrü Kaybandıoğlu, kooperatif pencerelerinin camlarını kırılmış vaziyette bulundu. Bunun üzerine Kaybandıoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Öte yandan, olaya dair iş yerinin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde maskeli ve yüzünü kapattığı görülen saldırganın, elindeki beyzbol sopasıyla kooperatifin pencerelerinin camlarını kırdığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

S.S. Yiğit Karayolları Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Şükrü Kaybandıoğlu, "Sabah iş yerimize geldiğimizde camları kırık olarak gördük. Camlarda taş ya da herhangi bir şekilde hırsızlık emaresi yok. Soruşturma devam ediyor. Şikayetçiyiz. En kısa sürede faillerin bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak kararda! 2 isim değişebilir
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi

Haluk Levent'in dolandırdığı müteahhitten kötü haber

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

Neler oluyor orada?
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı

İstanbul'da gece yarısı olay görüntü
Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...

Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...
Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın çeteler bu kez ne için haraç kesmiş

Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın haracı ne için kesmişler
Sağlık Bakanlığı'ndan eklem tedavisi ürünlerinde yeni düzenleme

Yeni dönem resmen başladı! Bu kurala uymayanlara işlem yapılacak
Fatih Ahırkapı'da gemi bacasında yangın

Ahırkapı açıklarında gemide yangın